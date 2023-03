Jonge vrouw op Nikes is nieuwe blikvanger in Rotterdam (en hier komt ze te staan)

Opinie Afkeer van vergaderen in godshuizen verwondert de Christen­Unie: ‘Weer die religie­stress’

Tot verontwaardiging van de ChristenUnie ligt er een plan om de wijkraden in Rotterdam te verbieden om te vergaderen in kerken en moskeeën. Intolerant en onhandig, schrijft CU-fractie voorzitter in de gemeenteraad Tjalling Vonk: ,,Heb als overheid een open houding.’’