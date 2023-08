Jonge PSV-supporter (14) loopt kneuzing in de Kuip: veiligheidsnet raakt los en buis komt naar beneden

Dordtse Pasar Malam populairst van alle edities: ‘Toch hebben we steun nodig, door alle gestegen kosten’

De Pasar Malam in Dordrecht trok vorig jaar meer bezoekers dan de landelijke Tong Tong Fair in Den Haag. 74.000 mensen kwamen toen op het culturele festival in de binnenstad af. De volgende editie start komende zondag. ,,Ondanks de populariteit zijn de kosten alleen enorm gestegen. We willen bezoekers vragen om een kleine bijdrage”, zegt organisator Marcel Neervoort.