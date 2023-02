Jong (16) en oud (40) leiden VOC naar winst: ‘Ze maken grapjes over ons leeftijdsverschil’

Scoren bij je debuut: er zijn legio voorbeelden van, maar voor Matthijs van de Bosch kwam deze droom pas echt uit de lucht vallen. ’s Ochtends werd hij uit zijn bed gebeld met de dringende vraag of hij zo snel mogelijk naar VOC wilde komen. Omdat de eerste selectie een kwartier later zou vertrekken voor een verre uitwedstrijd in West-Friesland, was er enige haast bij geboden.

,,Ze hadden nog een mannetje nodig. Ik had niet verwacht dat ik ook nog mocht invallen”, vertelt de gymnasiast van het Erasmiaans uit een rumoerige bus. Er overheerst vreugde gedurende de lange terugreis vanuit Grootebroek. Dat is ook niet zo gek, want dankzij de 2-4 zege op directe concurrent De Zouaven moet het wel heel gek lopen wil VOC dit jaar nog in de problemen komen.

Doelpunt

,,Het was een belangrijke overwinning. Het is mooi om daar met een doelpunt aan bij te dragen”, blikt Van den Bosch terug op zijn 1-4. ,,Het is wel heel vet dit. Ik besef hoe bijzonder dit allemaal is, maar ik ga er niet te veel mee pronken hoor. Dit was pas de eerste keer in VOC 1. Het zou mooi zijn als er nog wat keren volgen, maar dat is nog afwachten.”

Anders sluit hij in het weekeinde weer aan bij het onder 23-elftal van VOC. Dat elftal wordt getraind door Nito Sequeira, die zelf twee doelpunten voor zijn rekening nam. ,,Ze maken grapjes over ons leeftijdsverschil. ‘Hij had je zoon kunnen zijn’, zeggen ze dan”, vertelt de 40-jarige. ,,Dat klopt ook. Mijn oudste is vijftien, maar vervelend vind ik dat ik niet hoor. Het houdt me juist jong.”

Ondanks de leeftijdsverschillen neemt iedereen deel aan de festiviteiten na afloop van de gewonnen wedstrijd. Ook de 16-jarige Van den Bosch drinkt een biertje. ,,Tuurlijk, succes moet je vieren, hé. Als ik in het eerste gespeeld heb, hoort dit er ook bij.”

