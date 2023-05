John schoot plaatjes toen Feyenoord in 1993, 1999 en in 2017 kampioen werd

COLUMN Principi­eel zijn of toch pragma­tisch?

Betalen of niet betalen… dat is de vraag? Waarom ik die vraag opwerp? Omdat de Zwijndrechtse wooncorporatie Woonkracht10 besloten heeft om een (nog onbekend) bedrag aan losgeld over te maken aan cybercriminelen die, door een kennelijk goedgeslaagde ‘hack-actie’, beslag hadden weten te leggen op gegevens van huurders, personeel en relaties.