John had een burn-out en helpt nu mantelzorgers ook voor zichzelf op te komen

Maasdamse strijdt al jaren voor woning aan de Binnenmaas: ‘Mijn nieuwe huis komt er sowieso’

De Maasdamse José Pepels bezwoer maandag bij de Raad van State dat zij hoe dan ook van plan is om een woning op de oever van de Binnenmaaskom in Maasdam te bouwen. Alleen of het de woning wordt waarvoor zij al in 2017 een bouwplan bij de toenmalige gemeente Binnenmaas aanvroeg, dat weet ze nog niet, bleek tijdens een rechtszaak bij ’s lands hoogste bestuursrechter.

30 mei