John (66) en Jasper (68) weigeren mede-eilanders in kou te laten staan, dus rijden ze vrijwillig met de bus

Rumoer in Rozenburg rond bezoek wethouder Karremans: ‘Verzocht de mail in te trekken’

Bewonersgroep Rozenburg in Actie is boos dat het bezoek van de Rotterdamse wethouder Vincent Karremans aan het havendorp anders loopt dan was afgesproken. De VVD-bestuurder komt op 18 januari langs in Rozenburg, de organisatie had daar graag een grotere inbreng in gehad.

9 januari