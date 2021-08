Johan van Gemeren knokt voor familiebedrijf: ‘Voor ons is de Haringvlietbrug onze levensader’

Schriftjes vormen basis voor Oud-Beijer­lands boek ‘Als oorlog een dorp overvalt’

22 juli Burgemeester Bram van Hemmen neemt in oktober het eerste exemplaar van het boek ‘Als oorlog het dorp overvalt’ van auteur Leen van Driel in ontvangst. Het boek beschrijft de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oud-Beijerland, de plaats waar de thans in Rhenoy woonachtige schrijver is geboren en getogen.