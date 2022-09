Johan en Anne-Marie hebben hun droomplek gevonden: ‘Als je hier woont, word je vanzelf vogelaar’

Het is de wens van menig Nederlander: vrij wonen. Johan en Anne-Marie leven die droom in het kwadraat. In het buitengebied van Goudswaard staat hun huis als een eenzaam overblijfsel uit vervlogen tijden op de dijk. Met de Korendijkse buurtschappen Nieuwendijk en Oudendijk op gepaste afstand, overheerst de stilte.

Af en toe wordt er de stilte doorbroken door het geluid van een wulp, een zeearend die keffend en majestueus door de lucht zweeft of een koe die loeit. De Korendijkse Slikken zijn de achtertuin van Johan en Anne-Marie. En wanneer de blik vanaf het terras achter Bakkerskeet - de naam van hun huis - verder naar de horizon wordt verlegd, doemt Tiengemeten uit het Haringvliet op.

Voor het verziende oog goed te ontwaren, stijgt de Laurettehoeve er boven het Vuile Gat uit. Zoals de Nicolehoeve dat ook doet. De sfeer rond Bakkerskeet - waar de honden Biko en Pip en Gottinger varkens rondscharrelen - doet merkwaardigerwijs meer aan het agrarische Tiengemeten van vroeger denken, dan het natuureiland van nu zelf.

Vogelaar

,,Ook al ben je het niet, als je hier woont, word je vanzelf een vogelaar’’, zegt Johan Stam (50). ,,Sinds we hier wonen, gaan we minder vaak op vakantie’’, haakt Anne-Marie Dingenouts (49) in. ,,Maar in deze omgeving missen we dat niet. We genieten echt van de omgeving. Ik hoor mensen uit de buurt ook wel eens zeggen dat ze bijvoorbeeld nog nooit op Tiengemeten zijn geweest. Nou, dat vind ik onbegrijpelijk.’’

Het trok de vrije vogels in 2008, toen het voormalige ‘kantoor’ van Natuurmonumenten op de website van Funda stond. Zij opgegroeid in Schiedam, en hij in Cruquius, zagen - na onder meer te hebben samengewoond op een woonbootje in Leiden en antikraak in Nieuw-Vennep - Bakkerskeet als een volgende op hun lijf geschreven nieuw ‘project’.

Volledig scherm Het huis met op de voorgrond de Eendragtspolder. © Arie Kievit

Muizenpoep

,,Natuurmonumenten vertrok naar een pand aan de Veerweg in Numansdorp’’, vertelt Dingenouts. ,,Henk Maijer hield er kantoor. Er stonden allemaal oude bureaus en er lag overal muizenpoep. Wij zagen het meteen als de ideale plek. Je ervaart rust en woont in de natuur. Je komt echt tot jezelf. Het huis voelt ook als thuis: het geeft een fijne energie.’’

,,De eerste nachten dat we hier sliepen overviel alles ons ook een beetje’’, vertelt haar levenspartner verder. ,,In Groningen en Friesland zul je van dit soort plekken hebben, maar in het Rijnmondgebied, hemelsbreed niet ver van Rotterdam? Hier is zoiets wel redelijk uniek. Het liefst had ik een oude zeilboot gehad om af en toe de boel de boel te laten. Maar dit is een heel goede second best.’’

Volledig scherm Anne-Marie Dingenouts en Johan Stam bij hun huis: Bakkerskeet. © Arie Kievit

De seizoenen

Floortje naar het einde van de wereld, zo’n gevoel ervaart een stadsmens als hij of zij in de uitgestrekte Eendragtspolder - de voortuin van Bakkerskeet - rondtoert. Op kleinere schaal dan uiteraard. ,,Je maakt hier ook bewuster de seizoenen mee’’, vindt Dingenouts, die verpleegkundig specialist is. ,,Ik heb er in de winter toen het had gesneeuwd eens drie uur over gedaan om in Rotterdam te komen. Ook dat is afgelegen wonen.’’

Met een erfpachtduur van dertig jaar voor Bakkerskeet - van 1912 en volgens overlevering de plek waar hongerige rietsnijders met schafttijd hun het brood opaten dat bakkers er brachten - wonen Dingenouts en Stam nog wel even op hun droomplek, waarvan het uitzicht de laatste jaren wel steeds meer wordt ‘verstoord’ door een wildgroei aan windmolens op Flakkee.

,,Voor de lokale bevolking blijft dit ‘het huis van Maijer’ en eerder ‘het huis van Kersten’’’, aldus Stam, die radio-dj en groentenbezorger is. ,,Nu zeggen ze misschien dat het het huis is van overjarige hippies. Maar gelukkig is het ons huis, want inmiddels ben ik zo verknocht met deze plek dat ik hier ook begraven wil worden.’’

