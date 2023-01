Jobert woont al 20 jaar in de Randstad, ‘maar Zeeland blijft trekken’

Je woont in Krimpen aan den IJssel. Hoe ben je daar terecht gekomen?

,,Na mijn hbo-studie aan de Hogeschool Zeeland, ben ik naar Rotterdam verhuisd om een master Gezondheidswetenschappen te doen. Samen met mijn toenmalige vriendin uit Veere, die inmiddels mijn vrouw is. Toen we onze dochter kregen, besloten we op een plek te gaan wonen waar het iets rustiger is. We zijn meteen in Krimpen gaan kijken, omdat mijn schoonzus daar al woonde.”

Wat heeft jullie in de omgeving van Rotterdam gehouden?

,,Na onze studie kregen we allebei een baan aangeboden bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid en dat vonden we een heel interessante omgeving om in te werken. Alle culturen komen daar bij elkaar. Ik heb ook stage gelopen in het ADRZ en daar was dat toch een stuk minder. Zeeland is overwegend wit en die multiculturele samenleving trekt mij meer.”

Inmiddels werk je voor Hogeschool Rotterdam.

,,Klopt, ik ben docent bij de opleiding tot Verpleegkundig Specialist – dat is zeg maar een functie tussen artsen en verpleegkundigen in. Daarnaast doe ik als klinisch epidemioloog onderzoek bij het kenniscentrum zorginnovatie en ben ik een voorstel aan het schrijven voor een promotieonderzoek.”

Een hoop interessante uitdagingen dus.

,,Ja, zeker. Maar ook los daarvan: op een gegeven moment heb je een netwerk opgebouwd. We zijn hier lid van een kerk, mijn zoon zit bij een voetbalclub. Dat biedt ons heel veel leuke contacten, we hebben gezellige mensen om ons heen. Dat laat je niet zomaar meer los.”

Mis je Zeeland nog wel eens?

,,Ik mis de ruimte heel erg. Als ik op weg naar Middelburg die grote bocht bij Bergen op Zoom voorbij rij, wordt het rustig en geniet ik van de weidsheid. Dat vind ik zó mooi. In Krimpen wonen we op de grens van de stad en het platteland: het is vanaf ons huis maar een kwartiertje fietsen naar het centrum van Rotterdam en binnen vijf minuten staan we in de polder. Dus hier heb ik ook vlaktes om me heen, maar dat is toch anders, omdat je in de verte altijd weer die hoge gebouwen ziet.”

Wat voor herinneringen heb je aan je jeugd in Middelburg?

,,Ik heb daar eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan. Ik had een heel leuke vriendengroep waar we altijd ontzettend leuke dingen mee deden. Na het werk lekker naar het strand, met zijn allen barbecueën of in de zomer uitgaan in Domburg. We gingen vaak naar Tramzicht en als daar om 2 uur ’s nachts de tent dicht ging, bleven we nog urenlang op het strand zitten. Soms bleven we er zelfs slapen. Ik had altijd het gevoel: ik woon in Zeeland en hoef daardoor niet per se op vakantie. Mijn ouders deden dat niet veel, maar ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik dat had gemist. De zomers waren dicht bij huis ook fantastisch.”

Quote Ik ben geen Krimpenaar, Zuid-Hollander of Rotterdam­mer, maar voel me nog steeds een echte Zeeuw Jobert Sturm (45), uit Middelburg

Kom je nog vaak terug naar Zeeland?

,,Ik reis bijna iedere maand wel een keer af naar Zeeland. Mijn ouders wonen nog steeds in Middelburg en ik heb vrienden in Vlissingen, Kapelle en Goes. Soms rij ik voor een verjaardag op één avond op en neer, maar ik blijf ook wel eens wat langer. Zeker in de zomer. Dan verblijf ik meestal bij mijn zwager in ’s Gravenpolder. Hij heeft een heerlijke tuin en daar ben ik heel graag.”

Wat is het eerste wat je doet als je er weer bent?

,,Een strandwandeling maken. Met name het stuk tussen Dishoek en Zoutelande vind ik prachtig, met die hoge duinen. Daar loop ik altijd wel een keer overheen. Of ik ga naar de Zeedijk van Westkapelle. Dan sta ik met de zon op mijn gezicht naar het geluid van de zee en de krijsende zeemeeuwen te luisteren. Heerlijk vind ik dat. Naast het strand, ga ik ook graag naar Middelburg zelf. Ik maak vaak een stadswandeling in mijn eentje en ga dan alle straatjes af waar het vroeger heel gezellig was. Het is en blijft een fantastische stad, vind ik.”

Voel je je na zoveel jaren nog een echte Zeeuw?

,,Eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw is absoluut op mij van toepassing. Ik ben geen Krimpenaar, Zuid-Hollander of Rotterdammer, maar identificeer me echt als een Zeeuw. Waaraan je dat kunt merken? Ik denk aan mijn nuchterheid. Mijn collega’s zeggen altijd dat ik me niet snel gek laat maken. Ik problematiseer dingen niet, maar kijk eerst even rustig: is het nu echt een probleem? Ik leg niet op elke slak zout en hoef niet overal eindeloos over te discussiëren. Dat is denk ik wel typisch Zeeuws.”

Zou je ooit nog terug in Zeeland willen wonen?

,,Ik ben wel eens in dubio, ja. Zeeland blijft na twintig jaar nog altijd trekken. Mijn vrouw heeft dat minder, zij houdt meer van de stad en ik denk niet dat zij terug zou willen. Maar stél dat we ons boeltje in Krimpen zouden verkopen, dan zou ik ons rijtjeshuis met een tuin ter grootte van een postzegel graag inruilen voor een vrijstaand huis in Zeeland met iets meer grond. Rust en ruimte om me heen. Het liefst dan wel dicht bij een stad, zoals Middelburg of Goes. Maar ik vrees dat het een utopie is.”