Jeugdvakantieland heeft geen tijd om stil te staan bij 65-jarig jubileum: ‘Alles draait om de kinderen’

Jeugdvakantieland, wie is er als kind niet geweest. De Rotterdamse sport- en evenemententempel Ahoy staat dit jaar voor de 65ste keer in het teken van het kinderfestijn. ,,Bij dat jubileum staan we niet echt stil. We steken het geld liever in activiteiten voor de kinderen’’, klinkt het.

,,Mooi hè?” Een meisje rent trots met haar handen vooruit naar haar moeder. Haar nageltjes zijn net gelakt bij een van de vele standjes in Ahoy. De ‘lakdame’ lacht als ze het tafereeltje aanschouwt. ,,Ik heb dertien jaar gewerkt bij een jongerenorganisatie. Toen die ophield te bestaan, zocht ik iets anders’’, zegt Cindy, die een paar dagen voor de start van Jeugdland haar pols brak. Het deert haar niet: met haar rechterhand in het gips lakt ze nu nagels. ,,Zo’n glimlach van zo’n meisje, dat is me alles waard. Bovendien: ik ben linkshandig, dus van dat gips heb ik geen last.”

Jeugdvakantieland begon lang geleden als een initiatief van de stad Rotterdam om kinderen wier ouders niet op vakantie kunnen een leuke dag te bezorgen. De stad doet nog steeds een stevige duit in het zakje om het evenement mogelijk te maken, maar de organisatie is in handen van Lodder Events. ,,Wij verdienen hier niets aan, maar het is erg dankbaar werk voor ons. Als klein meisje ging ik zelf ook naar Jeugdvakantieland”, vertelt Natasja Hörnemann van Lodder.

‘Onvergetelijke dag bezorgen’

Hörnemanns partner Bas Lodder zegt dat in de basis maar weinig aan de opzet is veranderd ten opzichte van 65 jaar terug. ,,Voor veel van de kinderen die hier komen is dit het enige uitje in de zomervakantie. Ons doel is om die kinderen hier een onvergetelijke dag te bezorgen.”

Vrienden verklaren mij voor gek dat ik hier gratis sta Reduane

Kinderen een onvergetelijke dag bezorgen, dat is ook voor veel lokale bedrijven de drijfveer om belangeloos mee te doen aan Jeugdvakantieland. Neem Boksschool Team Red One uit Spijkenisse. Een kleine krullenbol van nét drie jaar staat met een serieuze blik in de gevechtshouding. Tegenover hem zit boksschoolhouder Redouane Abed op zijn knieën. Na het startsignaal slaat de peuter uit alle kracht zijn veel te grote bokshandschoenen tegen zijn tegenstander aan, die hem net zo serieus neemt als hij aangekeken wordt.

Volledig scherm Jeugdvakantieland in Rotterdam © Jeugdvakantieland

Redouane Abed, even later: ,,Daar doe ik het voor. Ik was vannacht pas na twaalven klaar met het opbouwen van de ring, dat betaal ik uit mijn eigen zak. Vrienden verklaarden mij voor gek dat ik hier gratis sta vandaag.’’

Hulp bieden

Niet alleen voor Rotterdamse kinderen, maar ook voor hun ouders is er plek. Bij de kraam van NLtraining bieden ze naast taalspelletjes volwassenen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor gratis cursussen. ,,Je merkt dat sommige ouders met een migratieachtergrond of met bijvoorbeeld een taalachterstand onze lesboeken herkennen of moeite hebben met het invullen van een formuliertje’’, klinkt het daar. ,,Dit evenement geeft ons de kans om een brug te slaan en ze een gratis taalcursus aan te bieden. Het is een laagdrempelige manier om Rotterdammers de hulp te bieden die ze nodig hebben.”

Jeugdvakantieland in Rotterdam, dat maandag van start ging, duurt nog tot en met donderdag 27 juli. De vanafprijzen voor een ticket zijn 2,85 euro (met Rotterdampas).

