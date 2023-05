Jesse vroeg 1000 euro per plantje vol gaten: ‘Hype was minder groot dan verwacht’

VIDEO Deze kamerplant zit vol gaten, maar is wel uiterst zeldzaam: een stek kost 1000 euro

Jesse Mostert en zijn broer Matthias kochten een stekkie op een veilingsite, waar ze doodleuk 2000 euro voor neertelden. Nu staan er enkele tientallen Monstera Obliqua Peru in hun kas. Het is de blikvanger van een even snel als opmerkelijk succes van hun bedrijf Plnts.com.