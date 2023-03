Jeffrey Duijnstee (34) keert toch terug bij scheutig Spijkenisse: ‘Ik werk in de zorg, dat is geen vetpot’

IJsclub bestaat 125 jaar: ‘Als we alle anekdotes op een rij zetten, zouden we een nieuwe Flodder­film hebben’

IJzige temperaturen, een gure noordenwind en halfbevroren vingers. Voor koukleumen geen aanlokkelijk vooruitzicht, maar voor de vrijwilligers van de Piershilsche IJsclub is een strenge winter juist een zegen van boven. Zij krijgen een warm gevoel van ‘hun’ club die al 125 jaar een verzamel- en ontmoetingsplaats is van schaatsers in het algemeen en dorpelingen in het bijzonder.