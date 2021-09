Jeannet (63) uit Strijen zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen: ‘Hun situatie grijpt me aan’

Een jaar de waard in: van populaire postbode tot de Amsterdam­se wereldbur­ger die thuis is in Piershil

26 augustus Wie loop je in de Hoeksche Waard allemaal tegen het lijf? Met die vraag ging deze krant wekelijks ‘de waard in’. Nu, een jaar later, sluiten we deze serie af en blikken we terug op de leuke, interessante en bijzondere ontmoetingen en kijken we vooruit naar een nieuwe rubriek. Want we blijven mensenverhalen optekenen.