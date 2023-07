Je liet het Nieuwe Leiderschap verworden tot een Nieuw Lijderschap met een hele lange ij

column Hij leek op de zoon van de Roelvin­kies of de broer van Roy Donders, maar het bleek de wethouder

Ik was in het Schielandhuis op een congres. Het ging over armoede en wat je daar aan zou kunnen doen. We waren met zo’n 50 man. Er kwamen goede ideeën naar voren. Maar ook kritische opmerkingen. Over de Stichting Meedoen in Rotterdam bijvoorbeeld.