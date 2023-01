Jan verloor zijn vader aan asbestkanker: ‘De overheid keek lang weg, dat vind ik het erge’

Boa’s mogen dan tegenwoor­dig geweld gebruiken, ze doen dat zelden: ‘Deëscale­ren blijft het motto’

Ze mogen burgers fouilleren, in de boeien slaan en, als de situatie daarom vraagt, geweld gebruiken. De acht handhavers in Hoeksche Waard hebben sinds vorig jaar juli meer bevoegdheden, maar gaan daar uiterst spaarzaam mee om. In 2022 hoefden ze volgens de gemeente maar twee keer een greep te doen in hun ‘nieuwe gereedschapskist’.

20 januari