Jan Luteijn waarnemend burgemeester van Geertruidenberg

Betrokkenheid

De burgemeester is blij met de benoeming: ,,Ik zie uit naar de samenwerking met de raad en het college van Geertruidenberg. Ik ken de gemeente omdat ik in de buurgemeente Werkendam als wethouder actief was. Bovendien was ik ook lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant waar de gemeente Geertruidenberg toen al opviel vanwege de ambitieuze woningbouwplannen langs De Donge. Maar het is voor mij ook erg belangrijk om mijn werk in Cromstrijen tot 1 januari 2019 te mogen afmaken. Mijn persoonlijke betrokkenheid bij inwoners en ondernemers van Klaaswaal en Numansdorp is groot. Het is voor mij daarom belangrijk om na zeven jaar burgemeesterschap het afscheid van de gemeente Cromstrijen samen met de inwoners en het gemeentebestuur te beleven.”