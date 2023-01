Jan (88) wilde zijn vrouw uit liefde doden: ‘Die blik in haar ogen... het ergste dat ik ooit heb gezien’

Als ‘ouwe lul’ in de gevangenis: ‘Tussen al die jongeren zijn bejaarden het pispaaltje’

Hij is slecht ter been, heeft gehoorproblemen en kan niet zonder zijn bril. Pieter de J., die vrijdag terechtstaat voor aanranding, is met zijn 83 jaar een van de oudste gedetineerden in Nederland. Hoe gaat de gevangenis met hem om? ,,Op die bedden wil je echt niet liggen.”

13 januari