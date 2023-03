Jagers waarschuwen: bij begin zomertijd veel meer aanrijdingen met reeën

Gemeente grijpt in bij fastfood­res­tau­rants: appel en water op het menu, maar wie koopt dat?

Een appel, gegrilde kip en water in plaats van cola. De menukaart van vijf fastfoodzaken in Rotterdam is op verzoek van het stadsbestuur tijdelijk groener, gezonder en duurzamer. Daar zit niet iedereen op te wachten. ,,Dit is betutteling.”