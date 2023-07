Jack wil studeren in Nederland, maar daarvoor moet hij eerst ‘even’ papieren halen in Mongolië en Peking

Fred (81) loopt steeds moeilijker, maar naar een scootmo­biel kan hij nog steeds fluiten

Twee jaar is hij al bezig om de scootmobiel te bemachtigen waar hij recht op heeft, maar Fred Doorschodt moet zich nog altijd met een rollator behelpen. Zijn stalling is afgekeurd, andere bewoners in dezelfde flat mogen die van hen wél gebruiken. Bizar, vindt de Dordtenaar (81).