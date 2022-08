Jaantje is 100 jaar, maar levensmoe is ze zeker niet: ‘Ik kijk ook naar De Slimste Mens’

In het verzorgingshuis Immanuël in ’s-Gravendeel is haar huiskamer rijk gedecoreerd met bloemen en felicitatiekaarten. De ‘massale’ aanloop - zelfs loco-burgemeester Paul Boogaard bracht een gemeentelijke verjaardagsgroet over - staat in schril contrast met de serene, monotone rust die ze de laatste jaren in haar woning in de Oranjestraat in Klaaswaal ervaarde.