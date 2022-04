Is jouw waterboiler toekomstproef? Koud douchen dreigt voor honderden huishoudens

Netbeheerder Stedin stopt op 22 september in de Hoeksche Waard met het doorgeven van het ToonFrequent (TF) signaal, dat twee keer per dag via de elektriciteitsnetten rondgaat. Het onderhoud is duur en er zijn nieuwere, betere technieken, zoals een slimme meter. In woningen met een ‘domme’ meter gaan echter nog veel elektrische boilers op het TF-signaal om 23.00 uur aan, zodat ’s morgens een warme douche mogelijk is. In dat geval moeten de betreffende huishoudens een slimme meter laten installeren of op eigen kosten de boiler laten aanpassen.