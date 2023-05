‘Is dit écht gebeurd in Nederland?’ Deze acteurs konden script bijna niet geloven

Een radeloze moeder die vlakbij het treinstation woont en denkt: ,,Zal ik het doen of niet? Of zal ik de kinderen laten inslapen?” Families die moeten poepen in boterhamzakjes omdat thuis het water is afgesloten. Een greep uit de waargebeurde verhalen van slachtoffers van het toeslagenschandaal, die nu in een theatervoorstelling samenkomen. ,,Ik dacht: man, is dit echt gebeurd in Nederland? Zit er geen nuance in? Nee dus.”