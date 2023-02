Inzamelingsactie voor Turkije veroorzaakt file in Rotterdam: ‘Zeker 80.000 zakken gevuld’

Ediz Events kondigde eerder vandaag een inzamelingsactie aan voor Turkije bij evenementenlocatie The Crown in de Spaanse Polder. Daar is vanavond ruimschoots gehoor aangegeven. Er zijn zelfs zóveel mensen op de actie afgekomen dat de organisatoren mensen weg hebben moeten sturen.

,,We hebben zeker 80.000 zakken gevuld”, vertelt Murat Salman van Ediz Events. ,,Er zijn nu zes à zeven vrachtwagens richting Turkije vertrokken. We hebben nog heel veel zakken met spullen over, maar er zijn op dit moment geen vrachtwagens meer om de rest van de spullen op te halen. Dus we zijn bezig met uitzoeken waar we de overgebleven spullen kunnen laten voor de nacht.”

In de middag kondigde Ediz Events aan dat er tussen 18.00 en 21.00 uur een inzamelingsactie zou plaatsvinden bij The Crown. Truien, dekens, verzorgingsspullen, luiers; alle spullen waren daarbij welkom. Aan de oproep werd ruimschoots gehoor gegeven. ,,Ik had het echt niet verwacht”, vertelt Salman. ,,We zijn heel erg trots op onze Turkse gemeenschap, dat we met zoveel bij elkaar zijn gekomen voor deze inzamelactie.”

Door de drukte ontstond er zelfs een file richting de inzamelingsplek. Ook na 21.00 uur was de drukte nog niet weggeëbd. ,,We zijn op een gegeven moment begonnen met het wegsturen van mensen, want het werd echt te druk.”

Aardbeving in Turkije en Syrië

Turkije en Syrië zijn afgelopen nacht hard getroffen door een zware aardbeving met duizenden doden tot gevolg. Tientallen Nederlandse hulpverleners vertrekken vandaag nog richting de landen, waaronder ook de Rotterdamse stichting HTGV (Nederlands Turkse Vrijwilligers Stichting), die zich actief inzet voor de kwetsbare groepen.

Alleen deze avond zijn er al zes à zeven vrachtwagens richting Turkije gegaan.

