Inzameling voor rampgebied zorgt voor gekkenhuis bij deze moskee: ‘Eerste vrachtwagens zijn onderweg’

PvdA Zuid-Hol­land wil alsnog asielzoe­kers in pand Boyleweg Spijkenis­se

De PvdA in het provinciebestuur van Zuid-Holland wil dat er alsnog asielzoekers komen in een leegstaand, verbouwd kantoorpand aan de Boyleweg in Spijkenisse. In 2016 was daar ook al sprake van.

7 februari