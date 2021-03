Inwoners ‘spookdorp’ Klaaswaal roepen al jaren om nieuwe huizen: ‘Goed nieuws!’

Het verdriet van Klaaswaal: welkom in ons spookdorp

10 oktober De bakker is weg, de slager is weg, de nagelstudio is op weg naar Numansdorp. Twee kringloopwinkels, een kapper en een super zijn er nog wel. De ziel is verdwenen uit het pittoreske hart van Klaaswaal, de Voorstraat. Maar pas op hè, dat geldt eigenlijk voor heel het dorp. Klaaswaal is op weg om een spookdorp te worden. Nieuwe woningen zijn nodig, anders loopt straks iedereen het dorp uit. ,,Wij worden vergeten.’’