Instortingsgevaar panden 1e Middellandstraat in Rotterdam-West: straat afgesloten, bewoners geëvacueerd

Opticien in Hillegers­berg jaar na mislukte overval opnieuw doelwit van gewapende overval­lers

Een brillenwinkel aan de Weissenbruchlaan in Rotterdam-Hillegersberg is zaterdagmiddag overvallen. Drie overvallers konden kort daarna in de omgeving worden aangehouden. Het gebeurt een jaar na een eveneens mislukte overval op dezelfde brillenwinkel.