Insidertip: Vinh en Simche hebben een knusse buurtbakkerij in West

Ben je op zoek naar het dorpsgevoel in de stad? Dan moet je naar Aap Noot Brood in Schiemond. Bij deze buurtbakkerij koop je niet alleen superlekker en vers brood; je krijgt er gelijk een gezellig praatje bij.

Achter de roze toonbank in de verder kobaltblauwe zaak staan Vinh (36, oorspronkelijk apotheker) en Simche (35, kunsthistoricus). Tijdens de coronacrisis startte het stel een thuisbakkerij in Schiedam. Dat was zo’n succes, dat ze besloten een vrijkomend bakkerspand in Rotterdam-West over te nemen. “We hebben één lange tafel waar mensen uit verschillende wijken bij elkaar aanschuiven.”

Buurtbrood zonder verspilling

Het buurtgevoel staat centraal bij Aap Noot Brood. De minibakkerij zit net achter De Kroon, een broedplaats voor creatieve ondernemers. Die lopen in en uit voor een vers croissantje, zuurdesembrood voor thuis of een kop filterkoffie. Simche: “Er komen ook veel klanten uit het Lloydkwartier, Delfshaven en andere wijken in de omgeving.”

Vinh en Simche werken met broodabonnementen. Iedere week sturen ze een bestelformulier via Whatsapp naar hun klanten. Vinh laat op zijn telefoon zien hoe het werkt: een mooi vormgegeven doorkliksysteem leid je door het assortiment heen. “Ons standaardbrood is het buurtbrood, waarmee we zijn begonnen in Schiedam. Het is een desembrood met een mix van biologisch tarwebloem, tarwemeel, een beetje rogge, water en zeezout.”

Met die broodabonnementen willen Vinh en Simche voedselverspilling tegengaan. “In een gemiddelde bakkerij wordt zo’n veertig procent van het brood weggegooid, dat is superzonde. Wij weten precies hoeveel we moeten bakken, want bijna alles gaat op bestelling.” Dagelijks bakken ze een aantal extra broden voor de binnenlopende gast die geen abonnement heeft.

Kaneelbroodjes, foccacia en meer

Bij alleen buurtbrood blijft het niet, want uit de oven komt genoeg ander lekkers. “We hebben allerlei specials, die je ook vooraf kunt bestellen. Denk aan foccacia’s, kaneelbroodjes, pain au chocolat en kaas-uienbrood.”

Ook kun je bij Aap, Noot, Brood aan de lange tafel plaatsnemen voor een ontbijt of lunch. Het menu is met zwarte stift op de witte tegels geschreven. Van een sandwich met mozzarella en tomaat tot een zuurdesemboterham met kaas. Vergeet ondertussen niet om goed naar de blauwe muren te kijken, want daar is altijd een expositie te zien. Op dit moment hangen er prachtige lichtsculpturen van Isaac Monté.

Wij raden aan om binnenkort een keer naar Aap Noot Brood te gaan. Door het enthousiasme van Vinh en Simche kom je gegarandeerd met een grote glimlach weer buiten.

