Insidertip: onder deze massagesalon zit een kelder vol vintage kleding

IFC zet kroon op seizoen, maar is nog (lang) niet verzadigd: ‘Zo snel mogelijk naar eerste klasse’

IFC bekroonde zaterdag vijf speeldagen voor het eind een superieur seizoen in de derde klasse C al met de titel door de lastige noot DFC op een druilerig Schildman met 4-2 te kraken. Een titel met een waarschuwing: de Ambachtse honger is na twee kampioenschappen in successie allerminst gestild. ,,Nu willen we zo snel mogelijk naar de eerste klasse.’’