Inmiddels overleden vrijwilliger Museum Hoeksche Waard kreeg lintje versneld uitgereikt vanwege ziekte

Twee gewonden bij schietpar­tij, wat gebeurde er? ‘Mijn cliënt wil kennisma­ken met pasgeboren zoontje’

Was het een ripdeal? Of een overval? Wat speelde in de Capelse woning zal later tijdens de rechtszaak moeten blijken. Wel duidelijk is dat er is geschoten en er twee gewonden zijn gevallen. Justitie houdt daar de Rotterdammer Marciano R. voor verantwoordelijk. De 38-jarige man ontkent.