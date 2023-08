Inloophuis voor mensen met beginnende dementie zoekt dringend vrijwilligers: ‘Wordt almaar drukker’

Bewoners klaar met hufterge­drag automobi­lis­ten: ‘Tref je verkeerde, dan lig je in het ziekenhuis’

Kapotte autospiegels en fietsers die van hun sokken worden gereden. Bewoners van de Randweg in Rotterdam-Zuid zijn bezorgd over de vele files voor hun deur sinds de afsluiting van de Roseknoop. Niet alleen is het stukken drukker, veel automobilisten beschouwen de straat als tweebaansweg. ,,Dit is écht levensgevaarlijk.’’