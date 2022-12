Inklimmer overleden na val tussen vrachtwagen en schip in Hoek van Holland

Agent raakt gewond na worsteling met winkeldief in Spijkenis­se

Een agent is gewond geraakt aan zijn arm bij de aanhouding van een winkeldief in winkelcentrum Sterrenhof in Spijkenisse. Een 51-jarige man uit diezelfde plaats verzette zich, nadat hij op heterdaad was betrapt op diefstal in een supermarkt.

13:39