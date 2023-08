Indisch foodfestival: foto's van de Floating Pasar in de Wijnhaven

VAN DE LEZER Grabbelen in vuilnisbak­ken: laat ze een zakcentje verdienen of verbieden?

Een fiets en een paar grote tassen, daarmee gaat de 42-jarige Kamal regelmatig op pad om een extra zakcentje bij elkaar te rapen. De werkloze vader van twee kinderen weet inmiddels perfect waar in de stad mensen achteloos hun flesjes en blikjes met statiegeld achterlaten. ‘Vijftien euro per dag is makkelijk haalbaar.’