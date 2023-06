Indiëveteraan Jelle Jan (93) teleurgesteld na uitspraak premier Rutte: ‘Dit is een trap in de rug’

Sloopkogel gaat in Thureborgh, studenten moeten eruit: ‘Ze hebben bewust gekozen voor dit risico’

De PvdA maakt zich zorgen over de studenten die wonen in het voormalige verzorgingshuis Thureborgh achter het station in Dordrecht, dat op de planning staat voor sloop en nieuwbouw. ,,Honderden jongeren worden dakloos.’’