Inbrekers dankzij oplettende melder aangehouden door de politie

Bibiche leefde van uitkering, nu werkt ze in de zorg: ‘Mijn twee oudste kinderen hebben me gemoti­veerd’

Bibiche heeft twee tieners en een peuter. Ze had geen scholing, geen werk en leefde van een uitkering. Dat was twee jaar geleden. Nu werkt ze in de zorg, volgt ze een opleiding en zorgt ze ervoor dat haar kinderen niks tekort komen. Bovendien komt ze binnenkort op tv, als rolmodel in een zorgdocumentaire. ,,Het is zwaar, maar het is het allemaal waard.”