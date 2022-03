Inbraak bij juwelierszaak in Oud-Beijerland: daders spoorloos

Wervelende entree voor nieuwkomer, christelij­ke coalitie kan niet verder in Hoeksche Waard

De huidige coalitie in de Hoeksche Waard, met drie christelijke partijen en Lokalen Hoeksche Waard, is de meerderheid kwijt. Waar CDA, SGP, ChristenUnie en LHW nu nog beschikken over 20 van de 37 zetels, komt het viertal na de gemeenteraadsverkiezing niet verder dan 18. De nieuwe partij VoorWaards maakt een wervelende entree in de politiek op het eiland. Het gezelschap stormt met vier mensen de raadszaal in.

17 maart