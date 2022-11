Ina sloeg een aanbod van een miljoen euro af voor haar afgelegen stekkie: ‘Ik hoop hier 100 te worden’

Op deze plekken in Hoeksche Waard gaat de energiere­ke­ning het meest pijn doen

Waar gaat de energierekening de komende winter het hardst pijn doen? Dat is goed te zien aan de energielabels die aan woningen hangen. Ze gloeien opvallend rood-oranje op in een groot deel van de Zeeheldenwijk in Oud-Beijerland, in het zuidwesten van Numansdorp en zo’n beetje heel Strijensas. Die huizen zijn deels koop, maar deels óók huur. ,,De verhuurder laat op zich wachten.”

11 november