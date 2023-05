In het huis van Carien loop je een rondje van en naar het balkon: ‘Die grappige indeling sprak me gelijk aan’

feyenoorders Vanuit Amerika bestelde Richard in februari alvast zes tickets voor 14 mei: ‘Dan gaat het gebeuren, zei ik’

36 jaar geleden vertrok Richard van Roon (58) uit Rotterdam en belandde in Amerika, maar Feyenoord bleef altijd in zijn hart. Zondag is hij voor het eerst sinds zijn jeugd weer in de Kuip. ,,Als ik mijn pilletje slik, kan ik met een gerust hart naar de wedstrijd kijken.”