In het huis van Ab Reedijk is de koorts van pakjesavond al enige tijd aan de gang

App die voedselver­spil­ling tegengaat doet appel op koopjesja­gers: denk ook aan de Voedsel­bank

Bestel jij weleens voor een prikkie een ‘tegen de houdbaarheidsdatum aan’-pakket via de app Too Good To Go? Overweeg dan ook eens om via datzelfde programmaatje een kleine donatie te doen aan de Voedselbank, zeker als je het kan missen.

4 oktober