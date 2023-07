In dit Sparta zie je (nu nog) de geest van vorig seizoen

Afzeggin­gen deren nieuwe Spar­ta-trai­ner Jeroen Rijsdijk niet: ‘Deze trein komt niet zomaar langs’

Sparta heeft maandagochtend Jeroen Rijsdijk gepresenteerd en nog diezelfde middag leidde hij de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zonder ervaring als hoofdcoach in de eredivisie staat Rijsdijk in Rotterdam-West voor de grote uitdaging om de rol van zijn succesvolle voorganger Maurice Steijn op zich te nemen. ,,Dit is een enorme kans voor mij.”