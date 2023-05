In deze vrolijke nieuwe kinderwinkel in Noord is shoppen een feestje

Torebko won vijf jaar geleden nog van Van de Zandschulp, nu speelt hij bij Nieuwer­kerk

Weer veel bekende gezichten in de manneneredivisie bij de tennisderby LTC Spijkenisse-TC Nieuwerkerk (3-3). Peter Torebko was de uitzondering. De Duitser boekte in zijn single een belangrijke zege op Jurriaan Bol.