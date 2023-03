In de zomer van 2021 kwam er uit het Oosten een tovenaar naar Rotterdam....

Hier gaan kinderen tien uur per week extra naar school: ‘Ze bloeien helemaal op’

Wat is nu het effect van kinderen extra tien uur per week naar school laten gaan? Het gebeurt al jaren in Rotterdam-Zuid om achterstanden weg te poetsen. De uitkomsten zijn, nog steeds, lastig te meten. Maar op de Nelson Mandela-school in de Afrikaanderwijk, zijn zowel de onderwijzers als de kinderen blij dat het kan: ,,Thuis ben ik alleen maar aan het gamen. Ik haat woensdagen en vakanties.’’