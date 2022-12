In de bibliotheek wordt het steeds drukker: ‘Voor de gezelligheid, maar ook vanwege de energiekosten’

Eigen mbo-zorg- en welzijnsop­lei­ding voor Hoeksche jongeren: ‘Stage lopen in je eigen achtertuin’

Jongeren uit de Hoeksche Waard die een opleiding in de zorg of het welzijn willen volgen, hoeven straks het eiland niet meer af. In de plattelandsgemeente opent in september een zorg- en welzijnsopleiding op mbo-niveau, die is gericht op de lokale praktijk en jeugd.

22 november