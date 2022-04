In as gelegde Gebruikte Goederen Markt in Klaaswaal zoekt na brand naar nieuw onderkomen

,,Nee, zover zijn we nog niet’’, zegt bedrijfsleider Piet Provily. ,,Die dinsdag na de brand zijn we met elkaar samengekomen om alles te verwerken. Even ontstressen. Er gingen genoeg vingers omhoog toen de vraag werd gesteld wie er wilde doorgaan. Maar zie maar eens een geschikt pand te vinden. Dat is dus nog steeds niet gelukt.’’

,,Nee, mensen kijken vaak niet verder dan hun neus lang is. Het moet ook zakelijk haalbaar zijn. Pas als we zeker zijn van een nieuw onderkomen, gaan we weer spullen opslaan. Dan hebben we twee maanden nodig om alles in te richten. Het zou nog een week kunnen duren, of een maand voordat er zekerheid is.’’