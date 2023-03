In Amerika weten ze nu wie Mark Blomsteel is: ‘Toen ik hier voor het eerst kwam, noemden ze me ‘Dutchboy’’

Held van de onbegrepen jonge witte man komt naar Rotterdam (en daar is niet iedereen blij mee)

Wanneer op 1 mei oud-president Barack Obama de Amsterdamse Ziggo Dome toespreekt, staat in Rotterdam Ahoy de omstreden Canadese hoogleraar en psycholoog Jordan Peterson. Wereldwijd verkoopt hij arena’s uit, zijn YouTube-video’s worden door miljoenen mensen bekeken. Maar Peterson staat óók bekend om zijn controversiële uitspraken over gender, het witte privilege en het feminisme. Wie is deze man?