Ik weet mijn woord van het jaar al: ‘gelukszoeker’

Facebookac­count van Wouter Kolff uitgescha­keld: burgemees­ter vraagt via Twitter om hulp

Het Facebookaccount van burgemeester Wouter Kolff is momenteel uitgeschakeld. Dat wil zeggen: het account is nog wel vindbaar, maar de Dordtse burgemeester kan er niet meer in. En dus vraagt de burgervader via Twitter om hulp.

7:14