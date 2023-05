‘Ik blijf’ van Arne Slot geeft Feyenoord voorsprong op Ajax en PSV: ‘Nooit onderhandeld met welke club dan ook’

indebuurt.nl Nieuw! Jumbo in de Wijnhaven is nu open

Gele ballonnen kleuren de Wijnhaven, want daar is een nieuwe Jumbo-supermarkt geopend. Vanaf vandaag, woensdag 24 mei, kun je bij de winkel op nummer 73z boodschappen doen. Deze vestiging is de elfde Jumbo van Rotterdam.