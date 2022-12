IJsmeesters Puttershoek hebben slecht nieuws: ‘It giet net oan’

Score na tien jaar Repair Cafés Hoeksche Waard: ‘Senseo’s kunnen we inmiddels blinde­lings repareren’

Tien jaar geleden begon Barend Bierman (76) het eerste Repair Café van de Hoeksche Waard. Een decennium later telt het eiland er vijf. Naast Piershil kun je nu ook in Oud-Beijerland, Numansdorp, ’s-Gravendeel en Strijen terecht om allerlei gebruiksvoorwerpen en kleding een tweede leven te schenken. ,,Senseo-koffieapparaten kunnen we inmiddels blindelings repareren.”

