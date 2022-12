IJsclub De Noorman uit Goudswaard feliciteert twee jubilarissen voor meer dan een kwart eeuw aan inzet

Waterspor­ters De Hitsert vieren 50-jarig bestaan met ‘leden tot aan Leiden en Duitsland aan toe’

‘Wat is het hier gezellig!’ Het is een compliment dat de leden van wsv De Hitsert in Zuid-Beijerland vaak én graag krijgen van passanten die aanleggen in de haven aan het Haringvliet. Gezelligheid en saamhorigheid bepalen al 50 jaar de koers van de watersportvereniging. Die mijlpaal wordt op 26 november groots gevierd.

21 november