Iets minder imposant dan in Afrika, maar zeker niet te onderschatten: hier kun je prima op ‘safari’

Vrijwilli­gers in het hospice: ‘Verdrietig werk? Soms wordt er ook best gelachen hoor’

Na een drukke periode van breken, herstellen, schilderen en herinrichten is Hospice Hoeksche Waard Zorg klaar om extra gasten te ontvangen. De wens om de hospice in Zuid-Beijerland uit te breiden, was er al langer. Hij beschikt nu over negen kamers waar palliatieve zorg verleend wordt. Vrijwilligers Agaath en Regina zoeken daarom nieuwe collega’s.

3 december