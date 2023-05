Ies (74) is voor het eerst echt verliefd, op de veel jongere James: ‘Het is maar een getalletje’

Schrobben, schuren, verven en dan kunnen de trossen eindelijk los: ‘Het voorjaar is te lang te koud geweest’

DRIMMELEN/WILLEMSTAD – Nadat het lenteweer even op zich liet wachten, bereiden booteigenaren zich nu weer massaal voor op het nieuwe vaarseizoen. Varen was in de coronatijd erg populair, en dat merken havenmeesters en booteigenaren nog steeds. ,,In de weekenden ga ik niet varen door de drukte.”